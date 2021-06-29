***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:29
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944715
BIST
13:151.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,65
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
13:158,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0396
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
13:1510,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0147
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
13:15496,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 496,46
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler13:15
|TKURU
|271,00
|2.842.790
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|377.027.884
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.295.569
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.173.291
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.190.874
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,78
|20.288.798
|% -9,30
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|THYAO
|13,41
|670.039.616
|% -3,25
|
|GARAN
|8,15
|547.307.510
|% -0,37
|
|KUTPO
|59,75
|377.027.884
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,92
|364.006.072
|% -1,03
|
|KOZAL
|114,80
|224.340.335
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,92
|364.006.072
|% -1,03
|
|TSKB
|1,26
|84.221.428
|% -0,79
|
|GARAN
|8,15
|547.307.510
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,15
|128.631.493
|% -0,46
|
|THYAO
|13,41
|670.039.616
|% -3,25
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7166
|8,7228
|% 0,46
|
|Euro
|10,3801
|10,3849
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0439
|12,1043
|% 0,15
|
|Frank
|9,4353
|9,4921
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3172
|2,3288
|% 0,31
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-7,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-17,17
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-8,30
|
|Çeyrek
|793
|812
|-4,15
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-0,20
|