***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2021 14:33
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955949
BIST
14:271.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:278,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:2710,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0271
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:27484,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,76
|Açılış
|: 484,77
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:26
|GENIL
|14,30
|572.673.439
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|9.454.506
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.313.890
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.370.610
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|EDIP
|3,99
|1.877.211
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,78
|41.146.756
|% -8,85
|
|FADE
|11,29
|70.773.844
|% -7,46
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|DNISI
|12,24
|15.090.833
|% -6,92
|
|SISE
|8,28
|888.558.829
|% 3,50
|
|GARAN
|9,29
|586.301.235
|% 0,65
|
|GENIL
|14,30
|572.673.439
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,06
|497.053.785
|% 0,75
|
|ZRGYO
|1,60
|399.649.320
|% 0,63
|
|ZRGYO
|1,60
|399.649.320
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,49
|304.146.762
|% 0,81
|
|SISE
|8,28
|888.558.829
|% 3,50
|
|GARAN
|9,29
|586.301.235
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,06
|497.053.785
|% 0,75
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6533
|% 0,44
|
|Euro
|10,1539
|10,2061
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9723
|12,0323
|% 0,47
|
|Frank
|9,3982
|9,4548
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2995
|2,3111
|% 0,39
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-18,10
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-27,27
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-13,19
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,60
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|-2,83
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:36PSDTC
Yüzde 7.46 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 036, 769 adet işlem
-
14:36PSDTC
Yüzde 7.46 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 036, 769 adet işlem
-
14:35YAYLA
Yüzde 4.59 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 696, 648 adet işlem
-
14:33XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 7, 254.00 milyon TL de
-
14:33PENTA
Yüzde 6.09 oranında artışla 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 407 adet işlem