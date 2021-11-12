***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 17:33
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977443
BIST
17:421.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,39
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:429,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0685
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:4211,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0649
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:42595,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,15
|Açılış
|: 595,28
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:42
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|39.927.367
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.290.493
|% 9,91
|
|PRKAB
|35,22
|205.446.754
|% 9,18
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|42.438.422
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|261.177.452
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.394.148
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,37
|98.681.742
|% -8,14
|
|PETKM
|7,71
|2.997.595.012
|% 0,78
|
|GARAN
|10,57
|1.718.800.417
|% -0,28
|
|THYAO
|17,79
|1.391.001.131
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,46
|741.063.757
|% 0,54
|
|TUPRS
|155,50
|677.658.757
|% -0,64
|
|PETKM
|7,71
|2.997.595.012
|% 0,78
|
|ADESE
|1,22
|433.394.148
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|509.831.461
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,14
|273.238.840
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,08
|601.589.625
|% 0,00
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9687
|9,9718
|% 0,69
|
|Euro
|11,4092
|11,4153
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,3030
|13,3697
|% 0,80
|
|Frank
|10,7511
|10,8158
|% 0,45
|
|Riyal
|2,6502
|2,6634
|% 0,65
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-4,28
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|0,00
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,70
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:56TSPOR
Yüzde 4.48 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 921, 943 adet işlem
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17:55CEOEM
Yüzde 5.69 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 387, 522 adet işlem
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17:53TTRAK
Yüzde 5.58 oranında artışla 174.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 950 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KOZAA, TUPRS
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, PGSUS, FROTO