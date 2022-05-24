***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 12:12
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031985
BIST
14:002.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,29
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.398
En Düşük
2.376
14:0016,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1982
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:0017,2834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2474
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:00961,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,18
|Açılış
|: 961,98
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:00
|LIDFA
|8,08
|40.217.303
|% 9,93
|
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.535.290
|% 9,83
|
|DITAS
|25,08
|14.813.517
|% 8,57
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,35
|13.804.042
|% -8,33
|
|ESCOM
|12,72
|14.616.985
|% -4,36
|
|NUGYO
|6,40
|138.676.336
|% -4,19
|
|POLTK
|644,00
|15.514.544
|% -4,11
|
|MNDRS
|3,15
|11.864.736
|% -3,96
|
|GARAN
|15,32
|1.669.757.160
|% 0,99
|
|THYAO
|43,00
|1.489.802.290
|% 0,09
|
|KARSN
|6,06
|938.683.952
|% 5,39
|
|SISE
|19,75
|932.394.174
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,34
|851.561.886
|% 0,84
|
|KARSN
|6,06
|938.683.952
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,57
|394.148.243
|% 0,00
|
|GARAN
|15,32
|1.669.757.160
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,39
|449.854.059
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,28
|122.795.540
|% 0,79
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1200
|16,1238
|% 1,24
|
|Euro
|17,2632
|17,2834
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,0661
|20,1668
|% 0,44
|
|Frank
|16,5817
|16,6816
|% 0,97
|
|Riyal
|4,2758
|4,2972
|% 1,06
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,32
|
|Altın Gr.
|961
|961
|12,62
|
|Cumhuriyet
|6.384
|6.480
|106,00
|
|Tam
|6.351
|6.511
|105,03
|
|Yarım
|3.070
|3.150
|50,80
|
|Çeyrek
|1.540
|1.575
|25,41
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,29
|
Seans Raporu
14:00
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 0.71 ) 2, 663
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14:15XU100
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