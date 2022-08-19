***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 10:08
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057023
BIST
11:273.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 25,92
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.023
11:2718,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
11:2718,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
11:271.020,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.020,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler11:27
|HKTM
|13,31
|807.598
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.564.414
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|24.363.749
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|326.885.426
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|ALCTL
|31,98
|36.932.643
|% -7,89
|
|OZRDN
|16,41
|7.413.552
|% -7,18
|
|DENGE
|2,27
|31.620.349
|% -6,58
|
|SEGYO
|1,27
|120.844.632
|% -5,22
|
|THYAO
|69,75
|1.797.899.701
|% 0,14
|
|SISE
|25,76
|1.567.122.390
|% 1,02
|
|EREGL
|30,26
|1.149.019.276
|% 2,65
|
|KRDMD
|12,29
|1.133.193.257
|% 4,60
|
|TUPRS
|338,60
|896.260.401
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,80
|780.709.298
|% -1,86
|
|EKGYO
|3,66
|376.896.609
|% 0,55
|
|KRDMD
|12,29
|1.133.193.257
|% 4,60
|
|SEGYO
|1,27
|120.844.632
|% -5,22
|
|ALBRK
|1,97
|175.386.697
|% 0,51
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0974
|18,1018
|% 0,13
|
|Euro
|18,2481
|18,2856
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,4522
|21,5598
|% -0,19
|
|Frank
|18,8299
|18,9433
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8052
|4,8293
|% 0,20
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.851
|6.908
|-29,00
|
|Yarım
|3.338
|3.377
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,57
|95,57
|-1,02
|