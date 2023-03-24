***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2023 11:39
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127678
BIST
11:455.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,84
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4519,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0464
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4520,5958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0358
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:451.216,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.216,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:45
|SANEL
|15,97
|13.413.685
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.398.033
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.429.893
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.935.804
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|94.079.347
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.311.439
|% -10,00
|
|CANTE
|59,70
|217.365.664
|% -7,94
|
|YAPRK
|48,58
|47.996.131
|% -3,42
|
|POLTK
|2.067,90
|4.898.248
|% -3,33
|
|IMASM
|279,40
|1.312.156
|% -3,32
|
|ASTOR
|62,80
|1.829.885.575
|% 0,72
|
|THYAO
|129,40
|1.172.977.522
|% 0,00
|
|EREGL
|37,18
|1.159.730.853
|% 0,22
|
|GOKNR
|23,90
|1.040.854.050
|% 7,37
|
|ISCTR
|14,11
|1.013.263.747
|% -0,42
|
|KATMR
|1,36
|101.051.360
|% 3,82
|
|ISCTR
|14,11
|1.013.263.747
|% -0,42
|
|YKBNK
|10,57
|521.595.384
|% -0,19
|
|GOKNR
|23,90
|1.040.854.050
|% 7,37
|
|KOZAL
|21,54
|847.607.747
|% 2,18
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0659
|19,0721
|% 0,24
|
|Euro
|20,5599
|20,5958
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,2805
|23,3972
|% -0,14
|
|Frank
|20,6858
|20,8104
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0616
|5,0870
|% 0,21
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-8,84
|
|Altın Gr.
|1.216
|1.217
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.219
|8.308
|-31,00
|
|Yarım
|4.029
|4.066
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.033
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|0,01
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,97
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TUPRS, GARAN
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 04 artarak (% 0.29 ) 4, 569
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, AKFYE, SANEL, SUWEN, KLRHO, ANELE
-
12:00
GEREL, KSTUR, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:00
PAMEL, YAPRK, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında