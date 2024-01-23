***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 16:38
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242241
BIST
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18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1044
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8461
18:051.971,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.971,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.096.037
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.458.237
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.928.375
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.541.987
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.032.929
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|121.919.702
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.465.690
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.411.696.283
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,02
|5.103.093.044
|% -5,09
|
|KCHOL
|151,20
|3.899.116.503
|% -2,01
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|EKGYO
|9,40
|3.492.853.016
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.777.482.033
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,93
|434.267.109
|% 1,05
|
|ISCTR
|23,84
|3.888.845.242
|% -4,72
|
|KATMR
|2,19
|327.601.561
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2721
|30,2798
|% 0,08
|
|Euro
|32,8486
|32,8598
|% -0,32
|
|Sterlin
|38,2945
|38,4865
|% -0,11
|
|Frank
|34,6344
|34,8430
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0485
|8,0889
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|902,46
|903,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,17
|959,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,23
|2.025,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
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