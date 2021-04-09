***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2021 15:30
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sedat Özyurt tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926164
BIST
16:431.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -28,92
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:438,1779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1779
En Düşük
8,1219
16:439,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,6900
En Düşük
9,6500
16:43456,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,20
|Açılış
|: 456,05
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TUREX
|14,52
|324.333
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|613.594
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.005.802
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.752.510
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.862.359
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.552.392
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.867.114
|% -9,81
|
|EREGL
|16,16
|1.026.058.708
|% 2,02
|
|BJKAS
|11,05
|853.922.290
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,21
|838.867.760
|% -2,96
|
|GARAN
|6,65
|779.032.248
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,80
|602.631.682
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|430.285.319
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|278.222.619
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|583.294.136
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|296.400.025
|% -2,75
|
|GARAN
|6,65
|779.032.248
|% -1,63
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1716
|8,1779
|% 0,56
|
|Euro
|9,6650
|9,6750
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1900
|11,2461
|% 0,44
|
|Frank
|8,7856
|8,8386
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1726
|2,1835
|% 0,46
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,45
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|-26,56
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-12,85
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,42
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,38
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 07 kaybederek (% -1.66 ) 1, 428
-
16:57XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 09 altında . İşlem hacmi 14, 547.00 milyon TL de
-
16:57DOHOL
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 701, 155 adet işlem
-
16:56IDGYO
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 250 adet işlem
-
16:55EGSER
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 576, 893 adet işlem