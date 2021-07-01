***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2021 09:17
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Naci Tamer Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945341
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0396
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6925
En Düşük
8,6441
18:0510,2890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
18:05496,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,46
|Açılış
|: 496,59
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
496,95
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6898
|8,6916
|% 0,48
|
|Euro
|10,2842
|10,2929
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9197
|11,9795
|% 0,44
|
|Frank
|9,3406
|9,3968
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,24
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|-0,11
|