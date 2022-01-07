***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.01.2022 13:49
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Nadi Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989833
BIST
14:142.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,69
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
14:1413,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0117
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
14:1415,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0219
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
14:14796,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,86
|Açılış
|: 796,45
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler14:14
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|29.999.751
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|KRDMB
|9,09
|39.250.751
|% 8,47
|
|SEYKM
|9,27
|129.270.442
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|62.742.836
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|21.821.402
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,72
|2.694.729.448
|% 2,09
|
|EREGL
|30,84
|2.168.687.995
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,24
|1.474.436.454
|% 6,14
|
|THYAO
|24,40
|1.467.650.883
|% -1,85
|
|SISE
|14,87
|961.278.703
|% 0,13
|
|YKBNK
|3,62
|857.812.054
|% 3,72
|
|GARAN
|11,72
|2.694.729.448
|% 2,09
|
|KRDMD
|11,24
|1.474.436.454
|% 6,14
|
|EKGYO
|2,33
|276.110.973
|% 3,10
|
|TSKB
|1,59
|182.384.708
|% 5,30
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8360
|13,8536
|% 0,08
|
|Euro
|15,6377
|15,6665
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,6818
|18,7755
|% 0,36
|
|Frank
|14,9591
|15,0492
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6747
|3,6931
|% 0,26
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,18
|
|Altın Gr.
|798
|798
|4,51
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|48,00
|
|Tam
|5.280
|5.414
|47,60
|
|Yarım
|2.552
|2.619
|23,03
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|11,51
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|0,88
|