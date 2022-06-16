***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2022 12:49
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Çemrek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037649
BIST
14:472.479
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -52,26
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:4717,3262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0885
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3262
En Düşük
17,1975
14:4718,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:471.012,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.012,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:45
|YGGYO
|22,38
|14.743.798
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|1.796.613
|% 9,09
|
|BRKO
|1,61
|2.479.435
|% 7,33
|
|TSGYO
|4,77
|119.119.059
|% 7,19
|
|EUREN
|25,50
|171.196.883
|% 6,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,84
|106.267.003
|% -6,68
|
|HEDEF
|6,77
|13.962.108
|% -5,45
|
|TIRE
|19,30
|43.681.392
|% -5,30
|
|RTALB
|15,03
|41.562.896
|% -4,87
|
|THYAO
|47,48
|3.737.803.348
|% -1,98
|
|SASA
|45,98
|2.372.424.744
|% 2,82
|
|EREGL
|29,38
|2.085.891.627
|% -1,94
|
|SISE
|21,22
|1.268.618.402
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,10
|868.490.454
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,55
|394.687.087
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,63
|615.859.720
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,93
|472.322.764
|% -4,38
|
|TSKB
|2,11
|222.808.347
|% -1,86
|
|ODAS
|2,93
|287.562.187
|% 0,00
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3188
|17,3223
|% 0,49
|
|Euro
|18,0106
|18,0395
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,0007
|21,1060
|% 0,46
|
|Frank
|17,6040
|17,7100
|% 2,02
|
|Riyal
|4,6019
|4,6250
|% 0,55
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-14,30
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.724
|6.820
|-51,00
|
|Yarım
|3.301
|3.335
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,18
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:58TIRE
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 717 adet işlem
-
14:57XU100
Endeks 2, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 24, 342.00 milyon TL de
-
14:57HEDEF
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 592 adet işlem
-
14:56RTALB
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 678, 883 adet işlem
-
14:55DOBUR
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 542 adet işlem