***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2022 15:32
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sedat Özyurt tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045384
BIST
16:562.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,50
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
16:5617,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0681
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
16:5617,4351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1306
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
16:56957,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -13,25
|Açılış
|: 957,93
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DOAS
|91,35
|190.992.508
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.745.782
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.125.168
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,32
|10.218.591
|% 9,30
|
|MARTI
|1,89
|87.393.661
|% 8,62
|
|SILVR
|22,04
|4.691.412
|% -9,97
|
|GESAN
|52,55
|307.667.217
|% -7,07
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|IZFAS
|2,36
|4.757.067
|% -5,98
|
|DAGHL
|23,58
|8.421.352
|% -5,76
|
|THYAO
|48,70
|4.878.671.245
|% -1,02
|
|SISE
|20,64
|985.418.799
|% -0,86
|
|ODAS
|3,29
|886.974.253
|% 7,87
|
|EREGL
|26,00
|781.871.692
|% 0,08
|
|KARSN
|7,33
|693.951.316
|% 6,08
|
|ODAS
|3,29
|886.974.253
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,97
|672.111.395
|% 5,69
|
|TSKB
|2,11
|239.193.181
|% 5,50
|
|YKBNK
|4,18
|462.905.354
|% 0,00
|
|THYAO
|48,70
|4.878.671.245
|% -1,02
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4826
|17,4920
|% 0,39
|
|Euro
|17,4184
|17,4351
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,5766
|20,6798
|% -0,26
|
|Frank
|17,6877
|17,7942
|% -0,09
|
|Riyal
|4,6460
|4,6693
|% 0,51
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-31,43
|
|Altın Gr.
|956
|957
|-14,61
|
|Cumhuriyet
|6.547
|6.646
|-21,00
|
|Tam
|6.541
|6.668
|-65,00
|
|Yarım
|3.187
|3.247
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.623
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,27
|-0,50
|
|B. Petrol
|95,11
|95,11
|-4,46
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:11EGEEN
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 2, 281.40 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 721 adet işlem
-
17:10BERA
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 631, 286 adet işlem
-
17:09BERA
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 596, 385 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 98 kaybederek (% -0.70 ) 2, 546
-
17:07XU100
Endeks 2, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 21, 193.00 milyon TL de