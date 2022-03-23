***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2022 18:14
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 23.03.2022 Tarihinde Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili aşağıda bulunan kararı almışlardır.
2022 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar
vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012467
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,71
|Açılış
|: 2.195
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|Önceki Kapanış
|: 2.189
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2.204
En Düşük
2.170
18:0514,8520
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 14,8280
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En Düşük
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18:0516,3870
En Yüksek
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|Açılış
|: 16,2700
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|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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16,3870
En Düşük
16,2835
18:05924,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,49
|Açılış
|: 925,00
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|Önceki Kapanış
|: 916,12
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925,71
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|16,94
|38.116.198
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.300.671
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.420.946
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.692.591
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.827.180
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.553.682
|% -9,97
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|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
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|MAALT
|265,00
|78.360.173
|% -7,95
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|SERVE
|13,70
|1.501.888
|% -7,12
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|AYCES
|67,85
|8.822.478
|% -6,35
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|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
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|THYAO
|28,10
|2.406.281.026
|% -1,47
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|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,46
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% -0,89
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 3,29
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% -1,95
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8467
|14,8587
|% 0,25
|
|Euro
|16,3548
|16,3715
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,5465
|19,6446
|% -0,31
|
|Frank
|15,8766
|15,9723
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9471
|3,9669
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|14,86
|
|Altın Gr.
|924
|924
|8,30
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,15
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|B. Petrol
|121
|121
|5,30
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Seans Raporu
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17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
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17:57ACSEL
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17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
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17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem