***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.07.2023 20:22
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.06.2023
Tescil Tarihi
04.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.07.2023 -10864
Açıklamalar
19.06.2023 tarihinde yapılan genel kurulda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. ' nin denetçi seçilmesi 04.07.2023 tarihinde tescil edilerek 05.07.2023 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166058
BIST