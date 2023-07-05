***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAkademik Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.06.2023Tescil Tarihi04.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.07.2023 -10864Açıklamalar19.06.2023 tarihinde yapılan genel kurulda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. ' nin denetçi seçilmesi 04.07.2023 tarihinde tescil edilerek 05.07.2023 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166058BIST