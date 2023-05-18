***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 18.05.2023 tarihli kararıyla,Şirket'in Bilgilendirme Politikasında değişiklik yapılmasına ve ekte yer alan yeni Bilgilendirme Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152269BIST