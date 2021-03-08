***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2021 18:15
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL( YüzmilyonTürkLirası) ‘na artırılmasına, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olmasına ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına
2-Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinde 1-TL( BirTürkLirası) olan itibari değerinin 1kr (Birkuruş) ve 21.000.000(yirmibirmilyon) adet olan pay adedinin 2.100.000.000( ikimilyaryüzmilyon) adet olarak değiştirilmesine,
3- Şirketimizin esas sözleşmesinin Kurul Karar Organının I-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 S.K.) sayılı ilke kararı gereği kurumsal yönetim uygulamaları da değerlendirilerek 6., 7., 8., 9., 13., 15. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine, 23. ve 24. maddelerinin eklenmesine,
4-
Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer tüm kurum, kuruluş ve merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5- Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline
karar verilmiştir.
Kamunun bilgisinine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916127
BIST