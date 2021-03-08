***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL( YüzmilyonTürkLirası) ‘na artırılmasına, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olmasına ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına2-Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinde 1-TL( BirTürkLirası) olan itibari değerinin 1kr (Birkuruş) ve 21.000.000(yirmibirmilyon) adet olan pay adedinin 2.100.000.000( ikimilyaryüzmilyon) adet olarak değiştirilmesine,3- Şirketimizin esas sözleşmesinin Kurul Karar Organının I-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 S.K.) sayılı ilke kararı gereği kurumsal yönetim uygulamaları da değerlendirilerek 6., 7., 8., 9., 13., 15. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine, 23. ve 24. maddelerinin eklenmesine,4-Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer tüm kurum, kuruluş ve merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,5- Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmalinekarar verilmiştir.Kamunun bilgisinine arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916127BIST