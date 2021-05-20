***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.05.2021 08:24
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021- 22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL(OtuzmilyonTürkLirası)'den 100.000.000- TL (YüzmilyonTürkLirası)'ye artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için ( 5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 6., 7., 8., 9., 13., 15. Maddelerinin tadili ve 23. ve 24. maddelerinin eklenmesi konularında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından değerlendirilmiş olup, ekteki şekilde değiştirilmesi Kurul'ca uygun görülmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936877
BIST
12:381.443
En Yüksek
|Değişim
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508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
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|SONME
|35,14
|3.619.389
|% 9,95
|
|AYEN
|6,01
|23.747.704
|% 9,67
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|SKTAS
|4,74
|16.841.345
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
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|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,36
|41.529.467
|% -8,85
|
|IHGZT
|1,22
|11.869.313
|% -7,58
|
|DOBUR
|14,30
|1.420.399
|% -7,02
|
|BJKAS
|7,53
|369.575.619
|% -5,99
|
|GARAN
|8,03
|621.477.679
|% -0,62
|
|THYAO
|13,43
|460.612.197
|% 0,60
|
|PETKM
|6,35
|459.659.243
|% 1,44
|
|KOZAL
|129,40
|391.360.479
|% -1,22
|
|EREGL
|18,68
|372.897.935
|% -3,46
|
|EKGYO
|1,95
|165.293.269
|% -0,51
|
|GARAN
|8,03
|621.477.679
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,14
|160.504.909
|% -0,47
|
|PETKM
|6,35
|459.659.243
|% 1,44
|
|BJKAS
|7,53
|369.575.619
|% -5,99
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3935
|8,3957
|% -0,20
|
|Euro
|10,2424
|10,2490
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7945
|11,8536
|% -0,36
|
|Frank
|9,2610
|9,3168
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2293
|2,2405
|% -0,32
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|12:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,03
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-16,97
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-1,09
|