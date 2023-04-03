***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.04.2023 12:06
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Ticari Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Yönetim Kurulu Toplantıları"başlıklı 11'inci maddelerinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 23.03.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-35036 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
SPK'dan alınan onay sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gerekli iznin alınması için 23.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Şirketimize 03.04.2023 tarihinde tebliğ edilen ve 27.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084013213 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince esas sözleşme değişikliğine izin verilmiştir.
Esas Sözleşme Tadili ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130909
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1425
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.228,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.228,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1962
|19,2013
|% 0,14
|
|Euro
|20,9145
|20,9341
|% 0,69
|
|Sterlin
|23,7424
|23,8614
|% 0,70
|
|Frank
|20,9583
|21,0846
|% 0,44
|
|Riyal
|5,1042
|5,1298
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|17,95
|
|Altın Gr.
|1.228
|1.228
|13,74
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.314
|8.417
|99,00
|
|Yarım
|4.076
|4.119
|49,00
|
|Çeyrek
|2.038
|2.059
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|4,65
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
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17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem