***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.03.2023 tarihli özel durum açıklamasına istinadenŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Ticari Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Yönetim Kurulu Toplantıları"başlıklı 11'inci maddelerinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 23.03.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-35036 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.SPK'dan alınan onay sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne gerekli iznin alınması için 23.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Şirketimize 03.04.2023 tarihinde tebliğ edilen ve 27.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084013213 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince esas sözleşme değişikliğine izin verilmiştir.Esas Sözleşme Tadili ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130909BIST