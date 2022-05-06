***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.05.2022 08:28
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2021
Açıklamalar
-
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 30/09/2021 30/09/2021 10420
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027050
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
0
En Düşük
0
18:0514,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
18:0515,6702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0419
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6141
18:05897,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,23
|Açılış
|: 897,93
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|2,29
|65.531.229
|% 14,50
|
|ALARK
|27,16
|179.990.054
|% 0,85
|
|KRONT
|38,54
|13.957.222
|% 0,00
|
|MEPET
|3,12
|2.165.533
|% 0,00
|
|VANGD
|4,06
|1.814.587
|% 0,00
|
|KRONT
|38,54
|13.957.222
|% 0,00
|
|MEPET
|3,12
|2.165.533
|% 0,00
|
|VANGD
|4,06
|1.814.587
|% 0,00
|
|NIBAS
|9,30
|11.600.104
|% 0,00
|
|SODSN
|26,60
|150.064
|% 0,00
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8829
|14,8896
|% 0,19
|
|Euro
|15,6588
|15,6702
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,3288
|18,4207
|% 0,15
|
|Frank
|15,0080
|15,0984
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9581
|3,9779
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-0,71
|
|Altın Gr.
|897
|898
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem