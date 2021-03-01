***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Açıklamalar01/01/2020 - 31/12/2020 Döneminine ait Faaliyet Raporu ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914260BIST