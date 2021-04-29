***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Açıklamalar01.01.2021 - 31.03.2021 Tarihli Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932508BIST