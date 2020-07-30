***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 26.524.461Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.700.000 328.140 -4.028.140 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)78.516 -2.731.389 -2.652.873 -2.652.873Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı6.049.326 -6.049.326 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.300.000 -1.300.000 -1.300.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -239.019 2.502.828 1.097.982 941.186 -2.731.389 22.571.588 22.571.588Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 19.434.519Transferler-5.568.279 5.568.279 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.493 -817.607 -919.100 -919.100Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -640.691 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 -817.607 18.515.419 18.515.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.076.802 1.492.626Dönem Karı (Zararı)-817.607 -2.731.389Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-817.607 -2.731.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.148.726 5.860.879Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.132.099 2.753.700Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.032 70.837Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-21 -9.032 70.837Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler342.012 8.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 342.012 8.958Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.872.699 3.201.959Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 2.808.950 3.211.782Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri63.749 -9.823Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-189.052 -174.575İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.069.903 -1.360.136Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler994.987 -556.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)994.987 -556.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.018.297 -228.618İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.018.297 -228.618Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.926.601 -2.218.492Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-318.763 3.265.752İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-318.763 3.265.752Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler162.177 -1.622.520İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)162.177 -1.622.520Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.261.216 1.769.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -271.765 -242.771Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.087.351 -33.957YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11 -5.196.418 -4.606.878Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.196.418 -4.606.878Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.196.418 -4.606.878FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.248.262 2.529.255Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.011.678 6.589.047Kredilerden Nakit Girişleri22.011.678 6.589.047Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.954.466Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.954.466Ödenen Temettüler-1.300.000Ödenen Faiz-2.808.950 -3.211.782Alınan Faiz451.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.128.646 -584.997NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.128.646 -584.997DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.894.575 1.086.650DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.023.221 501.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.023.221 1.894.575Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4 9.818.985 10.813.972İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.818.985 10.813.972Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 428.865 391.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar428.865 391.305Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar6 15.642.041 12.715.440Peşin Ödenmiş Giderler7 185.480 351.638İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler185.480 351.638Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 224.543Diğer Dönen Varlıklar9 1.622.876 1.288.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.622.876 1.288.211ARA TOPLAM34.721.468 27.679.684TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.721.468 27.679.684DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 16.071 16.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.071 16.071Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 8.645.000 8.645.000Maddi Duran Varlıklar12 7.206.868 6.414.727Tesis, Makine ve Cihazlar4.148.273 3.461.573Mobilya ve Demirbaşlar635.300 564.705Özel Maliyetler2.423.295 2.388.449Kullanım Hakkı Varlıkları14 29.014.445 26.719.951Maddi Olmayan Duran Varlıklar66.600 88.915Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 66.600 88.915Peşin Ödenmiş Giderler7 552.666 1.552.487İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler552.666 1.552.487Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.270.808 1.110.383Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR46.772.458 44.547.534TOPLAM VARLIKLAR81.493.926 72.227.218KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.402.495 16.489.973İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.402.495 16.489.973Banka Kredileri5 12.537.236 11.694.797Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.816.397 4.676.250Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 48.862 118.926Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.931.203 3.000.393İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.931.203 3.000.393Banka Kredileri8.931.203 3.000.393Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar4 6.251.332 6.570.095İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.251.332 6.570.095Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.119.097 1.559.796Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.174.162 302.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.174.162 302.232Kısa Vadeli Karşılıklar16 113.702 158.702Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar113.702 158.702Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM36.991.991 28.081.191TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.991.991 28.081.191UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.761.507 23.686.865İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.761.507 23.686.865Banka Kredileri5 7.344.015 13.607.823Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 17.417.492 10.079.042Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.225.009 1.024.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.225.009 1.024.643Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.986.516 24.711.508TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.978.507 52.792.699ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.515.419 19.434.519Ödenmiş Sermaye18 21.000.000 21.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.862.137 1.963.630Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.502.828 2.502.828Diğer Kazançlar (Kayıplar)-640.691 -539.198Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.097.982 1.097.982Yasal Yedekler1.097.982 1.097.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.627.093 941.186Net Dönem Karı veya Zararı-817.607 -5.568.279TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.515.419 19.434.519TOPLAM KAYNAKLAR81.493.926 72.227.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 40.132.473 30.494.061Satışların Maliyeti18 -27.100.355 -21.183.837TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.032.118 9.310.224BRÜT KAR (ZARAR)13.032.118 9.310.224Genel Yönetim Giderleri20 -3.854.995 -5.064.643Pazarlama Giderleri20 -5.445.849 -5.108.714Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -468.481 -538.430Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.793.793 2.787.893Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.964.954 -183.214ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.091.632 1.203.116FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.091.632 1.203.116Finansman Gelirleri23 237.318 433.158Finansman Giderleri23 -3.335.609 -4.622.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.006.659 -2.985.759Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri189.052 254.370Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 189.052 254.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-817.607 -2.731.389DÖNEM KARI (ZARARI)-817.607 -2.731.389Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-817.607 -2.731.389Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.492 78.516Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları15 -130.118 98.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.626 -19.629Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.626 -19.629Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.492 78.516TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-919.099 -2.652.873Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-919.099 -2.652.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864048BIST