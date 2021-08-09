***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.568.279 5.568.279 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.493 -817.607 -919.100 0 -919.100Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -640.691 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 -817.607 18.515.419 0 18.515.419Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 0 20.581.534Transferler893.925 -893.925Dönem Karı (Zararı)435.746 5.426.165 5.861.911 5.861.911Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 149.638 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 5.426.165 26.443.445 26.443.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.613.276 4.076.802Dönem Karı (Zararı)5.426.165 -817.607Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.426.165 -817.607Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.431.532 5.148.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.412.127 2.132.099Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4-21 267.199 -9.032Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler267.199 -9.032Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.090.812 342.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.043.904 342.012Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler46.908Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.872.004 2.872.699Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 2.854.197 2.808.950Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 17.807 63.749Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.815.280 -189.052Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.890 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-25.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.501.259 -1.069.903Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.023.543 994.987İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -6.023.543 994.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.259.467 1.018.297İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.259.467 1.018.297Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.581.549 -2.926.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.318.461 -318.763İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.318.461 -318.763Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -271 162.177İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-271 162.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.356.438 3.261.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -453.870 -271.765Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-289.292 1.087.351YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.620.054 -5.196.418Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.670 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.670Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.642.724 -5.196.418Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.466.969 -5.196.418Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-175.755Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.848.565 6.248.262Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 16.390.672 22.011.678Kredilerden Nakit Girişleri16.390.672 22.011.678Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -20.385.040 -12.954.466Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.385.040 -12.954.466Ödenen Faiz23 -2.854.197 -2.808.950YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.657 5.128.646NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.657 5.128.646DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.423.146 1.894.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.567.803 7.023.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.567.803 2.423.146Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4 19.725.479 13.969.135İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.725.479 13.969.135Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 396.120 755.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar396.120 755.662Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar6 12.752.598 14.334.147Peşin Ödenmiş Giderler7 1.253.110 1.324.258İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.253.110 1.324.258Diğer Dönen Varlıklar9 5.038 833.815İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.038 833.815ARA TOPLAM36.700.148 33.640.163TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.700.148 33.640.163DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar11 16.071 16.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.071 16.071Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.100.000 10.100.000Maddi Duran Varlıklar12 8.605.443 7.749.918Kullanım Hakkı Varlıkları14 29.395.295 30.877.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 196.439 46.616Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı25 0 778.892Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR48.313.248 49.569.031TOPLAM VARLIKLAR85.013.396 83.209.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 15.807.289 14.875.497İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 15.807.289 14.875.497Banka Kredileri8.777.736 7.372.198Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.963.222 7.463.145Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar66.331 40.154Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 6.784.180 8.321.848İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 6.784.180 8.321.848Banka Kredileri6.784.180 8.321.848Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar4 11.090.444 12.391.098İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.090.444 12.391.098Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.594.423 1.389.567Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 309.727 514.854İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)309.727 514.854Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü541.932Kısa Vadeli Karşılıklar214.390 167.482Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 214.390 167.482Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM36.342.385 37.660.346TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.342.385 37.660.346UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.321.242 23.709.734İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 20.321.242 23.709.734Banka Kredileri3.172.709 5.080.159Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.148.533 18.629.575Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.302.931 1.257.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.302.931 1.257.580Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler603.393 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler603.393TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.227.566 24.967.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.569.951 62.627.660ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 26.443.445 20.581.534Ödenmiş Sermaye21.000.000 21.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.652.466 2.216.720Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.502.828 2.502.828Diğer Kazançlar (Kayıplar)149.638 -286.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.097.982 1.097.982Yasal Yedekler1.097.982 1.097.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.733.168 -4.627.093Net Dönem Karı veya Zararı5.426.165 893.925Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.443.445 20.581.534TOPLAM KAYNAKLAR85.013.396 83.209.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 58.366.549 40.132.473 32.322.928 23.653.504Satışların Maliyeti20 -34.872.541 -27.100.355 -18.028.199 -15.250.182TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.494.008 13.032.118 14.294.729 8.403.322Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFaiz GelirleriFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)23.494.008 13.032.118 14.294.729 8.403.322Genel Yönetim Giderleri20 -4.380.081 -3.854.995 -1.557.932 -1.561.280Pazarlama Giderleri20 -7.584.912 -5.445.849 -4.455.799 -2.951.152Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -570.617 -468.481 -329.929 -241.420Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.811.636 1.793.793 1.836.089 1.344.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.047.706 -2.964.955 -998.459 -2.594.117ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.722.328 2.091.631 8.788.699 2.399.389Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.722.328 2.091.631 8.788.699 2.399.389Finansman Gelirleri23 742.880 237.318 -126.510 -298.658Finansman Giderleri23 -4.223.763 -3.335.608 -665.866 -397.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.241.445 -1.006.659 7.996.323 1.703.680Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.815.280 189.052 -1.595.142 -351.296Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -541.932 -541.932Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.273.348 189.052 -1.053.210 -351.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.426.165 -817.607 6.401.181 1.352.384DÖNEM KARI (ZARARI)5.426.165 -817.607 6.401.181 1.352.384Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.426.165 -817.607 6.401.181 1.352.384Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar435.746 -101.493 266.003 -135.230Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 544.683 -130.119 324.238 -173.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-108.937 28.626 -58.235 38.141Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-108.937 28.626 -58.235 38.141Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)435.746 -101.493 266.003 -135.230TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.861.911 -919.100 6.667.184 1.217.154Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.861.911 -919.100 6.667.184 1.217.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956603BIST