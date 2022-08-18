***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 0 20.581.534Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler893.925 -893.925 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)435.746 5.426.165 5.861.911 5.861.911Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 149.638 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 5.426.165 26.443.445 26.443.445Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -584.258 1.097.982 -1.230.340 10.056.104 30.339.488 30.339.488Transferler10.056.104 -10.056.104Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.602 18.604.716 18.562.114 18.562.114Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -626.860 1.097.982 8.825.764 18.604.716 48.901.602 48.901.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.556.976 8.613.276Dönem Karı (Zararı)18.604.716 5.426.165Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.604.716 5.426.165Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.274.457 8.431.532Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.942.949 2.412.127Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4-21 -240.398 267.199Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-240.398 267.199Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler629.366 1.090.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 629.366 1.043.904Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 46.908Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.121.018 2.872.004Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-13Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.235.018 2.854.197Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -113.987 17.807Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.821.522 1.815.280Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.890Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.196.108 -4.501.259Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.923.527 -6.023.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -14.923.527 -6.023.543Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.649.654 1.259.467İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)42.331İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.691.985 1.259.467Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.809.705 1.581.549Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 11.965.901 -1.318.461İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.965.901 -1.318.461Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 220.877 -271İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)220.877 -271İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.683.065 9.356.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -163.771 -453.870Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.962.318 -289.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.191.046 -1.620.054Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.848 22.670Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.848 22.670Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.237.894 -1.642.724Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.234.486 -1.466.969Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.408 -175.755Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.068.381 -6.848.565Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 2.325.752 16.390.672Kredilerden Nakit Girişleri2.325.752 16.390.672Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -8.159.128 -20.385.040Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.159.128 -20.385.040Ödenen Faiz23 -1.235.018 -2.854.197Alınan Faiz13YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.297.549 144.657NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.297.549 144.657DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.388.419 2.423.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.685.968 2.567.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.685.968 5.388.419Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar37.288.236 22.124.311İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 37.288.236 22.124.311Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar787.285 757.469İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.142 45.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar784.143 711.996Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar6 18.266.624 15.456.919Peşin Ödenmiş Giderler6.956.086 2.929.882İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 6.956.086 2.929.882Diğer Dönen Varlıklar63.574 469.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 63.574 469.940ARA TOPLAM73.047.773 47.126.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR73.047.773 47.126.940DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9.446 9.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 9.446 9.446Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0Maddi Duran Varlıklar12 12.752.930 12.336.544Kullanım Hakkı Varlıkları14 27.917.199 27.383.807Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.365 6.476Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı25 216.467 225.242Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR40.903.407 39.961.515TOPLAM VARLIKLAR113.951.180 87.088.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.229.175 15.274.221İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.229.175 15.274.221Banka Kredileri5 2.561.716 6.071.683Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 9.444.003 9.077.308Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 223.456 125.230Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.974.998 3.600.753İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.974.998 3.600.753Banka Kredileri5 1.974.998 3.600.753Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar26.305.393 14.453.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 26.305.393 14.453.479Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.896.523 1.372.730Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.816.475 2.056.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.816.475 2.056.965Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.897.932 95.835Kısa Vadeli Karşılıklar151.640 151.640Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 151.640 151.640Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 62.426İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 0 62.426ARA TOPLAM46.272.136 37.068.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.272.136 37.068.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.242.506 18.611.577İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.242.506 18.611.577Banka Kredileri5 118.668 861.296Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 17.123.838 17.750.281Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.534.936 1.069.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.534.936 1.069.341Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.777.442 19.680.918TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.049.578 56.748.967ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.901.602 30.339.488Ödenmiş Sermaye18 21.000.000 21.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-626.860 -584.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Diğer Kazançlar (Kayıplar)-626.860 -584.258Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.097.982 1.097.982Yasal Yedekler18 1.097.982 1.097.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.825.764 -1.230.340Net Dönem Karı veya Zararı18.604.716 10.056.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.901.602 30.339.488TOPLAM KAYNAKLAR113.951.180 87.088.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 116.997.310 58.366.549 60.932.260 32.322.928Satışların Maliyeti20 -64.996.368 -34.872.541 -36.576.087 -18.028.199TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.000.942 23.494.008 24.356.173 14.294.729Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)52.000.942 23.494.008 24.356.173 14.294.729Genel Yönetim Giderleri20 -10.092.252 -4.380.081 -6.818.123 -1.557.932Pazarlama Giderleri20 -15.846.181 -7.584.912 -8.493.155 -4.455.799Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -445.661 -570.617 -225.725 -329.929Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.388.282 2.811.636 1.083.882 1.836.089Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.338.020 -3.047.706 -4.496.877 -998.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.667.110 10.722.328 5.406.175 8.788.699Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 25.379 10.483TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri132.962FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.692.489 10.722.328 5.549.620 8.788.699Finansman Gelirleri23 3.891.575 742.880 3.111.921 -126.510Finansman Giderleri23 -3.603.699 -4.223.763 -285.093 -665.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.980.365 7.241.445 8.376.448 7.996.323Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.375.649 -1.815.280 -1.906.413 -1.595.142Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.356.224 -541.932 -1.916.173 -541.932Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -19.425 -1.273.348 9.760 -1.053.210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.604.716 5.426.165 6.470.035 6.401.181DÖNEM KARI (ZARARI)18.604.716 5.426.165 6.470.035 6.401.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları18.604.716 5.426.165 6.470.035 6.401.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.602 435.746 39.382 266.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -53.252 544.683 49.227 324.238Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.650 -108.937 -9.845 -58.235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10.650 -108.937 -9.845 -58.235Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.602 435.746 39.382 266.003TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.562.114 5.861.911 6.509.417 6.667.184Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.562.114 5.861.911 6.509.417 6.667.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056776BIST