***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:13
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 0 20.581.534
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
893.925 -893.925 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
435.746 5.426.165 5.861.911 5.861.911
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 149.638 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 5.426.165 26.443.445 26.443.445
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -584.258 1.097.982 -1.230.340 10.056.104 30.339.488 30.339.488
Transferler
10.056.104 -10.056.104
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.602 18.604.716 18.562.114 18.562.114
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -626.860 1.097.982 8.825.764 18.604.716 48.901.602 48.901.602
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.556.976 8.613.276
Dönem Karı (Zararı)
18.604.716 5.426.165
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.604.716 5.426.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.274.457 8.431.532
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.942.949 2.412.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4-21 -240.398 267.199
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-240.398 267.199
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
629.366 1.090.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 629.366 1.043.904
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 46.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.121.018 2.872.004
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.235.018 2.854.197
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -113.987 17.807
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.821.522 1.815.280
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.890
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.196.108 -4.501.259
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.923.527 -6.023.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -14.923.527 -6.023.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.649.654 1.259.467
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.691.985 1.259.467
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.809.705 1.581.549
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 11.965.901 -1.318.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.965.901 -1.318.461
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 220.877 -271
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
220.877 -271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.683.065 9.356.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -163.771 -453.870
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.962.318 -289.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.191.046 -1.620.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.848 22.670
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.848 22.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.237.894 -1.642.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.234.486 -1.466.969
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.408 -175.755
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.068.381 -6.848.565
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.325.752 16.390.672
Kredilerden Nakit Girişleri
2.325.752 16.390.672
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -8.159.128 -20.385.040
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.159.128 -20.385.040
Ödenen Faiz
23 -1.235.018 -2.854.197
Alınan Faiz
13
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.297.549 144.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.297.549 144.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.388.419 2.423.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.685.968 2.567.803
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.685.968 5.388.419
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
37.288.236 22.124.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 37.288.236 22.124.311
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
787.285 757.469
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.142 45.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
784.143 711.996
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 18.266.624 15.456.919
Peşin Ödenmiş Giderler
6.956.086 2.929.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.956.086 2.929.882
Diğer Dönen Varlıklar
63.574 469.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 63.574 469.940
ARA TOPLAM
73.047.773 47.126.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.047.773 47.126.940
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9.446 9.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 9.446 9.446
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0
Maddi Duran Varlıklar
12 12.752.930 12.336.544
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 27.917.199 27.383.807
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.365 6.476
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 216.467 225.242
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.903.407 39.961.515
TOPLAM VARLIKLAR
113.951.180 87.088.455
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.229.175 15.274.221
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.229.175 15.274.221
Banka Kredileri
5 2.561.716 6.071.683
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 9.444.003 9.077.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 223.456 125.230
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.974.998 3.600.753
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.974.998 3.600.753
Banka Kredileri
5 1.974.998 3.600.753
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
26.305.393 14.453.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 26.305.393 14.453.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.896.523 1.372.730
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.816.475 2.056.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.816.475 2.056.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.897.932 95.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.640 151.640
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 151.640 151.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 62.426
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 62.426
ARA TOPLAM
46.272.136 37.068.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.272.136 37.068.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.242.506 18.611.577
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.242.506 18.611.577
Banka Kredileri
5 118.668 861.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 17.123.838 17.750.281
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.534.936 1.069.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.534.936 1.069.341
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.777.442 19.680.918
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.049.578 56.748.967
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.901.602 30.339.488
Ödenmiş Sermaye
18 21.000.000 21.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-626.860 -584.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-626.860 -584.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.097.982 1.097.982
Yasal Yedekler
18 1.097.982 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.825.764 -1.230.340
Net Dönem Karı veya Zararı
18.604.716 10.056.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.901.602 30.339.488
TOPLAM KAYNAKLAR
113.951.180 87.088.455
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 116.997.310 58.366.549 60.932.260 32.322.928
Satışların Maliyeti
20 -64.996.368 -34.872.541 -36.576.087 -18.028.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.000.942 23.494.008 24.356.173 14.294.729
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
52.000.942 23.494.008 24.356.173 14.294.729
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.092.252 -4.380.081 -6.818.123 -1.557.932
Pazarlama Giderleri
20 -15.846.181 -7.584.912 -8.493.155 -4.455.799
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -445.661 -570.617 -225.725 -329.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.388.282 2.811.636 1.083.882 1.836.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.338.020 -3.047.706 -4.496.877 -998.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.667.110 10.722.328 5.406.175 8.788.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 25.379 10.483
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
132.962
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.692.489 10.722.328 5.549.620 8.788.699
Finansman Gelirleri
23 3.891.575 742.880 3.111.921 -126.510
Finansman Giderleri
23 -3.603.699 -4.223.763 -285.093 -665.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.980.365 7.241.445 8.376.448 7.996.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.375.649 -1.815.280 -1.906.413 -1.595.142
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.356.224 -541.932 -1.916.173 -541.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -19.425 -1.273.348 9.760 -1.053.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.604.716 5.426.165 6.470.035 6.401.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.604.716 5.426.165 6.470.035 6.401.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.604.716 5.426.165 6.470.035 6.401.181
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.602 435.746 39.382 266.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -53.252 544.683 49.227 324.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.650 -108.937 -9.845 -58.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.650 -108.937 -9.845 -58.235
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.602 435.746 39.382 266.003
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.562.114 5.861.911 6.509.417 6.667.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.562.114 5.861.911 6.509.417 6.667.184
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056776
BIST