***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 02.07.2021Genel Kurul Tarihi 03.08.2021Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Yıldız Posta Cad. No:50 GayrettepeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.2 - 03 Ağustos 2021 günü saat 15:30'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. Maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının I-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 S.K.) sayılı ilke kararı gereği kurumsal yönetim uygulamaları da değerlendirilerek esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8.maddesinde yönetim kurulu üye sayısının 6 üye olarak tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacağından gündemin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek adayların tespiti3 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 2 Ana Sözleşme Tadili 8.Madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, 03.08.2021 tarihinde saat 14:00'de Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe/İstanbul adresinde, A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine, toplantı ile ilgili olarak gerekli işlemlerin ifasına,Toplantıya katılan üyelerin OY BİRLİĞİ ile karar verildi.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945787BIST