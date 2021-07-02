***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.07.2021Genel Kurul Tarihi 03.08.2021Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Yıldız Posta Cad. No:50 GayrettepeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000-TL (Otuz milyon Türk Lirası) 'den 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası)'ye artırılması, kayıt sermaye tavanının 2021-2025 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 6., 7., 8., 9., 13., 15. Maddelerinin tadili ve 23. ve 24. maddelerinin eklenmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5. Ve 7. maddelerinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması14 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,20 - Dilek ve Temenniler,21 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2020 Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 03 Ağustos 2021 tarihinde saat 15:30'da Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe/İstanbul adresinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki Gündem dahilinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine, toplantı ile ilgili olarak gerekli işlemlerin ifasına,2020 faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi'nin hazır bulundurulması hususunda başvuruda bulunulması bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,2020 faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların ve gerekli evrakların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,Karar vermiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945788BIST