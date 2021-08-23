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***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.08.2021 16:36



***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
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ATATP 37,04 62.584.387 % 9,98  
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Riyal 2,2500 2,2613 % -0,25  
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17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 21,21  
Altın Gr. 491 491 4,67  
Cumhuriyet 3.255 3.304 28,00  
Tam 3.237 3.319 25,92  
Yarım 1.565 1.605 12,54  
Çeyrek 785 803 6,27  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 0,56  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,13  
B. Petrol 67,66 67,66 2,91  
Seans Raporu 17:09
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