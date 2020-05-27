***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 18:20
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 1 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Maslak Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847014
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0512
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05372,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,45
|Açılış
|: 372,07
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2700
|8,3114
|% 0,31
|
|Frank
|6,9660
|7,0080
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,32
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|12,70
|
|Tam
|2.483
|2.507
|13,20
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,28
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,07
|