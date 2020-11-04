***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
04.11.2020 07:42
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 3 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Maslak Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885992
BIST
10:301.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.155
10:308,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0654
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5255
En Düşük
8,3862
10:309,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0379
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9395
En Düşük
9,7727
10:30515,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 515,12
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler10:30
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|58.617.089
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,03
|655.372.587
|% 1,15
|
|HALKB
|5,15
|276.053.867
|% 5,32
|
|VAKBN
|4,09
|239.526.143
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,33
|185.938.633
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,08
|177.619.666
|% 0,79
|
|GARAN
|7,03
|655.372.587
|% 1,15
|
|TSKB
|2,17
|177.291.221
|% -5,65
|
|YKBNK
|2,33
|185.938.633
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,09
|239.526.143
|% 2,25
|
|HALKB
|5,15
|276.053.867
|% 5,32
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4708
|8,4766
|% 0,78
|
|Euro
|9,8632
|9,8793
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,9481
|11,0030
|% 0,33
|
|Frank
|9,1940
|9,2494
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2483
|2,2595
|% 0,63
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-14,81
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|0,39
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:42TGSAS
Yüzde 5.53 oranında artışla 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 543 adet işlem
-
10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 81 artarak (% 0.85 ) 1, 280
-
10:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GARAN
-
10:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
-
10:41XU100
Endeks 1, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 3, 799.00 milyon TL de