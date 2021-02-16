***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 08:22
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 4 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Maslak Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909802
BIST
09:551.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.569
En Düşük
1.569
09:556,9203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0439
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9131
09:558,4058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0488
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
09:55406,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,19
|Açılış
|: 406,05
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,60
|3.083.816
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,60
|3.083.816
|% 0,00
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 0,00
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9171
|6,9203
|% -0,63
|
|Euro
|8,3999
|8,4058
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6137
|9,6619
|% -0,42
|
|Frank
|7,7563
|7,8030
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8405
|1,8497
|% -0,57
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,59
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|0,25
|