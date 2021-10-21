***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
21.10.2021 09:22
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırımlık arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
17062,08 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/10/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
7.600.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3,85
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
36,19
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,94
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
88,31
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
9,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
13,02
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.10.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Nakit Girişi İle İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Kamuya açıklanan Son Finansal Tablodaki kayıtlı değerine göre 60.000 TL kar oluşmuştur.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
--
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/10/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
--
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' nin 21.01.2021 Tarihli değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.01.2021 - 2021_ÖZ_39
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
7.540.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
--
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden 17.062,08 m2 arsanın satışı gerçekleşmiştir
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971633
BIST