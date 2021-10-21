***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYatırımlık arsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü17062,08 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/10/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli7.600.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,85Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)36,19Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)8,94Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)88,31Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)9,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)13,02Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.10.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiNakit Girişi İle İşletme Sermayesinin GüçlendirilmesiElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıKamuya açıklanan Son Finansal Tablodaki kayıtlı değerine göre 60.000 TL kar oluşmuştur.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme SermayesiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Taraf--Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği--Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/10/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı--Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiVera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' nin 21.01.2021 Tarihli değerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni--Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21.01.2021 - 2021_ÖZ_39Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıVera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar7.540.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi--AçıklamalarŞirketimizin Yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden 17.062,08 m2 arsanın satışı gerçekleşmiştirBilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971633BIST