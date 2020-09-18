***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.09.2020 09:53
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' nin, 17.09.2020 Tarih ve BİAŞ-2-3817 Sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' ne göre, Şirketimiz payları (OZRDN) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875558
BIST
12:411.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:417,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5696
En Düşük
7,5327
12:418,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:41475,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,04
|Açılış
|: 475,76
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:41
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,24
|1.127.582.753
|% 3,18
|
|PETKM
|4,41
|518.078.041
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,52
|250.195.509
|% 4,13
|
|AVOD
|4,16
|246.121.644
|% -6,31
|
|DGKLB
|2,60
|174.714.479
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,24
|1.127.582.753
|% 3,18
|
|PETKM
|4,41
|518.078.041
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,52
|250.195.509
|% 4,13
|
|IHLAS
|1,06
|86.976.928
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,60
|174.714.479
|% -9,41
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5667
|7,5696
|% 0,30
|
|Euro
|8,9749
|8,9795
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7991
|9,8483
|% 0,40
|
|Frank
|8,3009
|8,3509
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,29
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,62
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,50
|43,50
|0,19
|