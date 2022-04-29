***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.' nin, 29.04.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-8575 Sayılı olağandışı fiyat ve