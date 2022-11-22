***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.11.2022 16:49
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' nin, 22.11.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-12704 Sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' ne göre, Şirketimiz payları (OZRDN) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081610
BIST
16:394.769
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 199,04
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.771
En Düşük
4.567
16:3918,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
16:3919,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0654
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
16:391.043,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.043,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|HEKTS
|41,14
|4.715.552.710
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|119.652.033
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|85.823.209
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|89.590.258
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|19.853.000
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|MZHLD
|160,90
|119.156.485
|% -5,02
|
|THYAO
|109,70
|7.669.657.305
|% 2,62
|
|EREGL
|41,34
|7.490.126.161
|% 9,66
|
|KRDMD
|13,96
|5.385.273.693
|% 6,16
|
|SASA
|149,40
|5.163.841.273
|% 9,93
|
|HEKTS
|41,14
|4.715.552.710
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,07
|3.851.286.862
|% 5,02
|
|KRDMD
|13,96
|5.385.273.693
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,54
|3.937.197.091
|% 1,14
|
|ISCTR
|10,10
|2.756.524.434
|% 3,59
|
|PETKM
|16,11
|3.834.061.854
|% 5,36
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6219
|% 0,01
|
|Euro
|19,1235
|19,1398
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,0624
|22,1731
|% 0,55
|
|Frank
|19,4741
|19,5914
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% -0,07
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,23
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.989
|7.095
|-2,00
|
|Tam
|6.999
|7.068
|-4,00
|
|Yarım
|3.399
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.727
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|0,17
|
|B. Petrol
|88,97
|88,97
|1,52
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54SEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 432, 715 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 4, 767 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 100, 416.00 milyon TL de
-
16:49YEOTK
Yüzde 9.91 oranında artışla 107.00 lira fiyatla işlem gören hissede 777, 109 adet işlem
-
16:48SASA
Yüzde 9.93 oranında artışla 149.40 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 369, 401 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, YKBNK, PGSUS