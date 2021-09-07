***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
07.09.2021 22:07
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
01.09.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06.09.2021
Davanın Konusu
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali
Karşı Taraf(lar)
Mustafa Nadi Özerden
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/579
Davanın Duruşma Tarihi
02.09.2021
Alınan Karar
Basit yargılama usulunun uygulanmasına, Tensip tutanağının ekleri ile taraflara tebliği, Genel Kurul kararlarının yürütülmesinin durdurulması talebinin Yönetim Kurulu üyelerinin beyanı sonrası değerlendirilmesine, ve Öninceleme ve Tahkikat Duruşmasının tarihinin belirlenmesi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
21.01.2022
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde Şirketimiz aleyhine şirket ortaklarından ve eski Yönetim kurulu üyesi Mustafa Nadi Özerden tarafından, 03.08.2021 Tarihinde yapılan Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın iptali istemi ile dava açılmış olup, davaya ilişkin bilgiler tebliğ alınmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962470
BIST