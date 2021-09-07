***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi01.09.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi06.09.2021Davanın Konusu2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İptaliKarşı Taraf(lar)Mustafa Nadi ÖzerdenDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/579Davanın Duruşma Tarihi02.09.2021Alınan KararBasit yargılama usulunun uygulanmasına, Tensip tutanağının ekleri ile taraflara tebliği, Genel Kurul kararlarının yürütülmesinin durdurulması talebinin Yönetim Kurulu üyelerinin beyanı sonrası değerlendirilmesine, ve Öninceleme ve Tahkikat Duruşmasının tarihinin belirlenmesiBir Sonraki Duruşma Tarihi21.01.2022Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarİstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde Şirketimiz aleyhine şirket ortaklarından ve eski Yönetim kurulu üyesi Mustafa Nadi Özerden tarafından, 03.08.2021 Tarihinde yapılan Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın iptali istemi ile dava açılmış olup, davaya ilişkin bilgiler tebliğ alınmıştır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962470BIST