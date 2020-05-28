***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 17:36
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aralarındaki görev dağılımına ilişkin 28.05.2020 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki karar alınmıştır:
15 Mayıs 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile göreve seçilen ve göreve yeni atanan yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı görüşüldü. Görev dağılımının
Naci Tamer Özerden Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Nadi Özerden Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Canan Özerden Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Özerden Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat Berber Yönetim Kurulu Üyesi
olarak belirlenmesine toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847342
BIST
17:36105.108
En Yüksek
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|: 105.556
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BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.079.692
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|43.949.931
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.368.003
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.796.313
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.685.953
|% 9,83
|
|PAPIL
|15,84
|82.903.433
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.000.729
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.985.627
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.770.419.877
|% 2,76
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|GARAN
|7,73
|1.918.807.755
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,05
|974.863.044
|% -0,08
|
|ASELS
|30,10
|751.707.586
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,64
|609.004.827
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.918.807.755
|% 1,18
|
|THYAO
|12,67
|2.770.419.877
|% 2,76
|
|EKGYO
|1,43
|285.697.093
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,04
|547.054.895
|% 5,92
|
|YKBNK
|2,22
|352.904.951
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3581
|8,4000
|% 0,94
|
|Frank
|7,0218
|7,0641
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8096
|1,8187
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,80
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,10
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.479
|32,20
|
|Tam
|2.520
|2.555
|44,50
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,20
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,04
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|B. Petrol
|35,18
|35,18
|0,58
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