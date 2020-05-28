***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri aralarındaki görev dağılımına ilişkin 28.05.2020 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki karar alınmıştır:15 Mayıs 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile göreve seçilen ve göreve yeni atanan yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı görüşüldü. Görev dağılımınınNaci Tamer Özerden Yönetim Kurulu BaşkanıMustafa Nadi Özerden Yönetim Kurulu Başkan VekiliCanan Özerden Yönetim Kurulu ÜyesiEbru Özerden Yönetim Kurulu ÜyesiSedat Berber Yönetim Kurulu Üyesiolarak belirlenmesine toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847342BIST