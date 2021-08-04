***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04 Ağustos 2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 03.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, üç yıl görev yapmak üzere Naci Tamer ÖZERDEN, Ebru ÖZERDEN , Mustafa Mert ÖZERDEN, Mehmet BAĞIR yönetim kurulu üyesi olarak, Ersoy ÇOBAN ve Güldem ATABAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak Naci Tamer ÖZERDEN'in , Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Ebru ÖZERDEN ‘in belirlenmesine,Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına,toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954797BIST