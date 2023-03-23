***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.02.2023 Tarihli Özel Durum açıklaması ile 2023 Şubat ayı içerisinde rutin ürün sipariş ve satışlarına ilave 41.498.000 TL tutarında ek sipariş alındığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.24.02.2023-22.03.2023 tarihleri aralığında aynı ürün segmenti için 71.294.000 TL tutarında ek yeni sipariş alınıp Dilovası tesisimizde üretim ve sevkiyat programına dahil edilmiştir.Bilginize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127502BIST