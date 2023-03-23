Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2023 18:35
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24.02.2023 Tarihli  Özel Durum açıklaması ile 2023 Şubat ayı içerisinde rutin ürün sipariş ve satışlarına ilave   41.498.000 TL tutarında  ek sipariş alındığı  kamuoyu ile paylaşılmıştı.  
24.02.2023-22.03.2023 tarihleri aralığında aynı ürün segmenti için 71.294.000 TL tutarında  ek yeni  sipariş alınıp  Dilovası tesisimizde  üretim ve sevkiyat programına dahil edilmiştir.
Bilginize sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127502


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.062
Değişim :  1,22% |  60,93
Açılış :  4.997  
Önceki Kapanış :  5.001  
En Yüksek
5.062 En Düşük
4.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 6,05 2.006.998 % 10,00  
DURDO 52,80 24.447.983 % 10,00  
DGGYO 38,10 105.574.376 % 9,99  
EYGYO 19,97 119.174.172 % 9,97  
KAPLM 100,40 10.920.122 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,0411 19,0485 % 0,05  
Euro 20,7104 20,7495 % 0,36  
Sterlin 23,3655 23,4827 % 0,33  
Frank 20,7310 20,8559 % 0,26  
Riyal 5,0538 5,0792 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.991 21,29  
Altın Gr. 1.221 1.221 15,17  
Cumhuriyet 8.177 8.301 140,00  
Tam 8.240 8.342 82,00  
Yarım 4.040 4.082 40,00  
Çeyrek 2.020 2.041 20,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 0,11  
Gümüş Gr. 14,16 14,17 0,09  
B. Petrol 76,15 76,15 -0,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru