***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 13:18
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.05.2023 tarihli kararıyla,
Şirket'in Ücret Politikasında değişiklik yapılmasına ve ekte yer alan yeni Ücret Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152270
BIST
15:304.541
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -120,34
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:3019,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0345
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:3021,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0732
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:301.256,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.256,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:30
|DOBUR
|35,32
|9.206.402
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|783.949.185
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,54
|99.981.998
|% -9,17
|
|AKYHO
|1,89
|21.030.148
|% -8,70
|
|DGGYO
|26,20
|71.781.614
|% -8,58
|
|GOKNR
|11,62
|178.226.311
|% -7,63
|
|THYAO
|133,60
|4.112.199.042
|% -2,55
|
|KCHOL
|78,65
|2.061.669.451
|% -3,02
|
|ISCTR
|10,90
|2.042.318.642
|% -2,50
|
|AKBNK
|15,16
|1.831.331.237
|% -2,70
|
|ASTOR
|48,00
|1.793.747.481
|% -7,51
|
|EKGYO
|6,14
|1.603.202.913
|% -4,21
|
|ISCTR
|10,90
|2.042.318.642
|% -2,50
|
|YKBNK
|9,12
|1.451.418.018
|% -2,56
|
|AKBNK
|15,16
|1.831.331.237
|% -2,70
|
|DOHOL
|8,46
|605.305.541
|% 3,42
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7870
|19,7914
|% 0,17
|
|Euro
|21,3631
|21,3712
|% -0,34
|
|Sterlin
|24,5462
|24,6693
|% -0,18
|
|Frank
|21,8945
|22,0264
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2615
|5,2879
|% 0,20
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,06
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|6,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.457
|4.570
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.278
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-0,29
|