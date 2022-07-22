***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022, 30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıÖzerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.ŞPay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiNaci Tamer ÖzerdenPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)7,36Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih04/05/2022Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuZiraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi25/07/2022Başlangıç Saati10:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi05/08/2022Bitiş Saati17:00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalarAna ortağımız Naci Tamer Özerden. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.Bu çerçevede Naci Tamer Özerden tarafından Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır.Zorunlu pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek olup, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayıp, 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet Özerden Plastik payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 28.04.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 7,36 TL olarak belirlenmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 11/3-a maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde, yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 04.05.2022 tarihi esas alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanacak liste kullanılacaktır.Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.ozerden.com.tr ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047442BIST