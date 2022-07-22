***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
22.07.2022 18:36
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022, 30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Naci Tamer Özerden
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
7,36
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
04/05/2022
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
25/07/2022
Başlangıç Saati
10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
05/08/2022
Bitiş Saati
17:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar
Ana ortağımız Naci Tamer Özerden. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.
Bu çerçevede Naci Tamer Özerden tarafından Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır.
Zorunlu pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek olup, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayıp, 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet Özerden Plastik payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 28.04.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 7,36 TL olarak belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 11/3-a maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde, yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 04.05.2022 tarihi esas alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanacak liste kullanılacaktır.
Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.ozerden.com.tr ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047442
BIST