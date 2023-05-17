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***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.05.2023 19:11
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Güncelleme

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.050.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 11.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.02.2023 1.606 0,008 11,7 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.02.2023 2 0 11,71 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.02.2023 330 0,002 11,75 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.02.2023 1.519 0,007 11,76 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.02.2023 3.926 0,019 11,77 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.02.2023 1.675 0,008 11,79 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.02.2023 942 0,004 11,8 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 22.02.2023 10.000 0,047 11,8 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 22.02.2023 20.000 0,095 11,7 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 14.03.2023 10.000 0,047 11,9 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 14.03.2023 10.000 0,047 11,8 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 14.03.2023 10.000 0,047 11,7 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 15.03.2023 1.277 0,006 11,44 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 15.03.2023 2.000 0,01 11,46 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 15.03.2023 3.300 0,016 11,47 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 15.03.2023 100 0 11,48 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 15.03.2023 400 0,002 11,49 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 15.03.2023 2.923 0,014 11,5 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 20.03.2023 2.726 0,013 11,75 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 21.03.2023 2.261 0,011 11,58 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 21.03.2023 7.739 0,037 11,6 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 22.03.2023 10.000 0,047 11,6 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 03.04.2023 10.000 0,047 11,6 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 03.04.2023 10.000 0,047 11,4 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 03.05.2023 15.000 0,071 11,5 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 03.05.2023 15.000 0,071 11,4 Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 03.05.2023 15.000 0,071 11,3 Yoktur

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 11,9 11,65 1.945.351,09 Şirket İç Kaynakları 167.726 0,8

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.02.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 90 günlük dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152136


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