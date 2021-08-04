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***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2021 19:07



***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Ambalaj ve İzolasyon Malzemesi İmlatı


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 22.14 A VE B Bağımsız Üye Değil -- --
EBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA MERT ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.08.2021 İcrada Görevli İHRACAT SATIŞ TEMSİLCİSİ - 0 Bağımsız Üye Değil -
MEHMET BAĞIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli İHRACAT DİREKTÖRÜ - 0 Bağımsız Üye Değil -
ERSOY ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi
GÜLDEM ATABAY ŞANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954826


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Altın Gr. 496 496 1,66  
Cumhuriyet 3.278 3.328 7,00  
Tam 3.268 3.350 15,92  
Yarım 1.579 1.621 7,70  
Çeyrek 792 810 3,85  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,17  
Gümüş Gr. 6,93 6,93 0,01  
B. Petrol 71,26 71,26 0,88  
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