***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Ambalaj ve İzolasyon Malzemesi İmlatıYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNACİ TAMER ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.03.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -- 22.14 A VE B Bağımsız Üye Değil -- --EBRU ÖZERDEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 06.06.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman 0.02 B Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması KomitesiMUSTAFA MERT ÖZERDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.08.2021 İcrada Görevli İHRACAT SATIŞ TEMSİLCİSİ - 0 Bağımsız Üye Değil -MEHMET BAĞIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli İHRACAT DİREKTÖRÜ - 0 Bağımsız Üye Değil -ERSOY ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Kurumsal Yönetim KomitesiGÜLDEM ATABAY ŞANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954826BIST