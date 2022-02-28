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***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2022 23:12
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 18.02.2015 Türkiye Borsa İstanbul Anapazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü Yoktur
MEHMET BAĞIR Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür -İHRACAT DİREKTÖRÜ Yoktur
İLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Şefi-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans Uzmanı
FUNDA ÇETİNKAYA İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
TURGAY DAĞ YURTİÇİ SATIŞ MÜDÜRÜ
İRFAN ESGÜN İHRACAT BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005561


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 62.197,00 1.092.074 % 10,00  
ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
ALCAR 277,40 36.769.978 % 9,99  
KAPLM 47,34 2.062.013 % 9,99  
EDATA 22,10 9.981.648 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7685 13,9098 % 0,47  
Euro 15,4474 15,6676 % 0,62  
Sterlin 18,5239 18,6168 % 0,42  
Frank 15,0427 15,1333 % 1,32  
Riyal 3,6822 3,7006 % 0,42  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 -4,09  
Altın Gr. 850 850 10,99  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,38 24,41 -0,08  
Gümüş Gr. 10,86 10,87 -0,04  
B. Petrol 98,16 98,16 0,07  
Seans Raporu 18:05
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