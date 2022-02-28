***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 18.02.2015 Türkiye Borsa İstanbul AnapazarYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDERYA NURAY ŞAHİN Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Mali İşler Müdürü YokturİSMAİL TALAT PINARER Ar-Ge Ürün Müdürü Makine Mühendisi Ar-Ge Ürün Müdürü YokturMEHMET BAĞIR Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür -İHRACAT DİREKTÖRÜ YokturİLKNUR TAŞKIRAN Muhasebe ve Finans Şefi-Yatırımcı İlişkileri Personeli Muhasebe ve Finans UzmanıFUNDA ÇETİNKAYA İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜTURGAY DAĞ YURTİÇİ SATIŞ MÜDÜRÜİRFAN ESGÜN İHRACAT BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005561BIST