***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDerya Nuray Şahin Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 08.03.2006 02122892220 deryasahin@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 210674İlknur Taşkıran Muhasebe ve Finans Şefi 10.10.2006 02122892220 ilknurkor@ozerden.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 213059Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBizofol GMBH Ambalaj Koruma Ürünleri 25000 100 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027051BIST