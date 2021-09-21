***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziHuzur Mh. Ayzaağa Cendere Cd. N8 Sarıyer/İstanbulYeni Şirket MerkeziReşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Windowist Tower N 26, Kat:5-505 Maslak - Sarıyer/İSTANBULDeğişiklik Tarihi20/09/2021AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi N:8 Sarıyer / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şirket Merkezimizin, Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Windowist Tower N 26, Kat:5-505 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresine taşınmasına, adres değişikliğinin Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı, gerekli bildirimlerin yapılması ve taşınma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964630BIST