***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
21.09.2021 09:16
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Huzur Mh. Ayzaağa Cendere Cd. N8 Sarıyer/İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Windowist Tower N 26, Kat:5-505 Maslak - Sarıyer/İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
20/09/2021
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi N:8 Sarıyer / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şirket Merkezimizin, Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Windowist Tower N 26, Kat:5-505 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresine taşınmasına, adres değişikliğinin Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı, gerekli bildirimlerin yapılması ve taşınma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964630
BIST
12:491.393
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:49
|KIMMR
|3,85
|868.672
|% 10,00
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|YEOTK
|60,50
|18.215.643
|% 10,00
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|PENTA
|163,30
|11.687.683
|% 9,97
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|UNLU
|6,34
|88.411.571
|% 9,12
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|BURCE
|22,48
|13.849.666
|% 8,39
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|AKYHO
|2,64
|24.706.548
|% -6,71
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|DOKTA
|28,52
|13.376
|% -3,97
|
|KTSKR
|61,75
|28.154.141
|% -3,89
|
|SAYAS
|20,58
|3.719.654
|% -2,28
|
|TUCLK
|13,03
|10.868.486
|% -2,25
|
|TEZOL
|17,36
|335.123.547
|% 3,03
|
|ORCAY
|17,68
|143.377.043
|% 2,97
|
|UNLU
|6,34
|88.411.571
|% 9,12
|
|BASGZ
|26,30
|64.363.659
|% 3,95
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|BIOEN
|35,16
|48.960.560
|% 0,00
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|TEZOL
|17,36
|335.123.547
|% 3,03
|
|UNLU
|6,34
|88.411.571
|% 9,12
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|BOBET
|4,77
|48.158.748
|% 1,27
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|AKYHO
|2,64
|24.706.548
|% -6,71
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|ORCAY
|17,68
|143.377.043
|% 2,97
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|12:49
|Alış
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|%
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|Dolar
|8,6566
|8,6581
|% 0,36
|
|Euro
|10,1541
|10,1616
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,7632
|11,8222
|% 0,11
|
|Frank
|9,3452
|9,4015
|% 0,45
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|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% 0,32
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|12:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.777
|2,10
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|Altın Gr.
|494
|494
|1,73
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|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|3,00
|
|Tam
|3.255
|3.337
|4,69
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|2,27
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,23
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|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
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|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,83
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