***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123967BIST