***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu' nun 25 /06 / 2021 Tarihinde aldığı karar uyarınca,Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesiSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin "Görev ve Çalışma Esasları'nın ekteki gibi belirlenmesine ,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944210BIST