***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.06.2021 17:18
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 25 /06 / 2021 Tarihinde aldığı karar uyarınca,
Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin "Görev ve Çalışma Esasları'nın ekteki gibi belirlenmesine ,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944210
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