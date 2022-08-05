***OZRDN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***OZRDN******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Zorunlu Pay Alım Teklifi Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler OZRDNİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi NACİ TAMER ÖZERDENPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap Ziraat Yatırım Menkul Değer A.Ş. nezdindeki Naci Tamer Özerden adına açılmış olan 251125 numaralı hesapPay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 04.05.2022Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 25.07.2022Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 05.08.2022Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 Hamiline Değil - 7,36Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 25.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 26.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 27.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 28.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 29.07.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 01.08.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 02.08.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 03.08.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 04.08.2022 0 0 0 0 0B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 05.08.2022 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarÖzerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özerden Plastik") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Özerden Plastik'in sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 25 Temmuz 2022 – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052473BIST