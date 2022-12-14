***OZSUB* *IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.12.2022 20:53
***OZSUB******IHGZT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHGZT, OZSUB]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHGZT.E ve OZSUB.E paylarında 15/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087404
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0402
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9325
En Düşük
19,7315
18:051.076,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,34
|Açılış
|: 1.076,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.075,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6372
|% -0,03
|
|Euro
|19,8251
|19,8556
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,9722
|23,0874
|% -0,01
|
|Frank
|20,0205
|20,1412
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-9,12
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.249
|7.313
|-31,00
|
|Yarım
|3.510
|3.575
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.787
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|1,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem