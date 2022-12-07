***OZSUB* *MZHLD* *KCAER* *EMKEL* *NATEN* *KRDMA* *METUR* *SNGYO* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***OZSUB******MZHLD******KCAER******EMKEL******NATEN******KRDMA******METUR******SNGYO******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [EMKEL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, KCAER, MZHLD, METUR, NATEN, SNGYO, OZSUB]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085056BIST