***OZSUB* *MZHLD* *KCAER* *EMKEL* *NATEN* *KRDMA* *METUR* *SNGYO* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.12.2022 09:22
***OZSUB******MZHLD******KCAER******EMKEL******NATEN******KRDMA******METUR******SNGYO******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EMKEL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, KCAER, MZHLD, METUR, NATEN, SNGYO, OZSUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085056
BIST
10:524.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,78
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
10:5218,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:5219,4949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0174
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:521.063,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.063,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:52
|YESIL
|4,40
|55.237.985
|% 10,00
|
|BIOEN
|21,34
|113.963.194
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|12.040.940
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|12.823.755
|% 9,93
|
|EUREN
|15,50
|280.632.333
|% -7,43
|
|SMRTG
|97,55
|163.230.939
|% -7,10
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PEKGY
|3,12
|45.206.596
|% -6,31
|
|SASA
|106,50
|323.173.932
|% -5,92
|
|KRDMD
|16,95
|2.766.362.181
|% -4,24
|
|THYAO
|138,20
|2.213.775.818
|% 1,92
|
|PETKM
|18,41
|1.330.094.915
|% 2,28
|
|ASELS
|50,35
|1.122.782.319
|% 2,67
|
|EREGL
|42,16
|768.592.712
|% -0,99
|
|KRDMD
|16,95
|2.766.362.181
|% -4,24
|
|PETKM
|18,41
|1.330.094.915
|% 2,28
|
|EKGYO
|7,30
|477.678.355
|% 0,83
|
|ODAS
|12,02
|630.285.200
|% 4,52
|
|TSKB
|4,01
|206.985.621
|% 0,75
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6369
|18,6391
|% 0,02
|
|Euro
|19,4881
|19,4949
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5519
|22,6650
|% 0,03
|
|Frank
|19,7304
|19,8493
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,52
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.155
|7.208
|8,00
|
|Yarım
|3.465
|3.524
|4,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,07
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|0,14
|
Seans Raporu
10:52
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11:08SASA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 106.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 016, 824 adet işlem
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11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 09 kaybederek (% -0.32 ) 5, 349
-
11:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, GUSGR
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11:07XU100
Endeks 4, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 20, 673.00 milyon TL de
-
11:07MANAS
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 55.70 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 282 adet işlem